Ivo Vieira, treinador do Vitória, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 2-0 frente ao Boavista e os lenços brancos exibidos pelos adeptos:



«Falta-nos marcar golos. Não atravessamos um momento muito favorável em termos de resultados. Quase não vale a pena estar sempre a chorar o mesmo. Tivemos volume de jogo, mas encontrámos uma barreira e um guarda-redes que teve três ou quatro intervenções que fizeram a diferença. Temos de ser competentes para ganhar mais. O Boavista fez o 2-0 em transição e outro golo que é uma execução bem feita, de ângulo difícil. A equipa trabalhou, produziu, mas faltou-nos marcar e ter mais discernimento no último terço para que isso aconteça.»





[Resultados criam dúvidas na equipa]:



«É uma realidade. Não acredito que a equipa deixe de fazer o que faz. Conseguimos sair bem da primeira fase de pressão, chegámos ao último terço, mas não marcámos. Não acredito que haja falta de critério, mas não temos sido competentes no último terço. A responsabilidade é minha: sou eu que treino, oriento e tento fazer dos jogadores melhores e mais competitivos.»





[Opção pelos três avançados]:



«A ideia foi colocar três homens atrás com o Pepê no meio dos centrais. O Davidson e o Sacko ficaram nos corredores para fazermos cruzamentos. Nunca conseguimos ser mais fortes no momento da finalização. A ideia foi essa, não estou nem pouco mais ao menos com dúvidas do que fiz. O Boavista abdicou do jogo, estava a defender em bloco baixo e tornou-se difícil jogar por dentro e pelo chão. Não resultou.»



[Contestação dos adeptos]:



«Sim, é uma situação natural. Os adeptos têm legitimidade para isso. Os resultados não são compatíveis com a exigência e a paixão deles. Tentamos dar-lhes o que querem. Estamos tão ou mais tristes que eles. É uma situação natural, quando a equipa não ganha. Não ganhou estes últimos jogos e eles têm o direito de contestar. Temos de ser capazes de segurar e ultrapassar esta situação. Assumo a responsabilidade.»