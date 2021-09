Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, realçou este sábado que a sua equipa deve «mandar» no jogo de domingo frente ao Belenenses, relativo à quinta jornada da Liga, sem abdicar do «equilíbrio».

Satisfeito pelo regresso do campeonato, após uma paragem de duas semanas que fez parecer que os jogos anteriores, com Vizela (triunfo por 4-0) e Sp. Braga (0-0), foram «há muito tempo», o técnico referiu que o Belenenses deve apresentar-se em Guimarães com uma «linha de cinco defesas», obrigando a sua equipa a acautelar os contra-ataques adversários, enquanto procura caminhos para a baliza «azul».

«[O Belenenses] gosta de pressionar alto, mas, se tiver de vir para trás, tem capacidade para explorar os 50 metros dados pelo adversário. Queremos ser dominadores e mandar no jogo, mas também temos de ser fortes no controlo da profundidade e na reação à perda, porque é um adversário forte na transição. Temos de ter equilíbrio no momento ofensivo», frisou, na conferência de antevisão ao desafio, marcado para as 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques.

Apesar de o opositor de domingo ser o 18.º e último classificado, com apenas um ponto, alcançado na jornada quatro, diante do Moreirense (1-1), Pepa realçou que «todas as equipas são difíceis e competentes» e que o Belenenses se «reforçou muito nos últimos dias do mercado», obrigando o plantel vitoriano a «estar preparado para tudo».

«Temos de estar preparados para tudo, seja para um Belenenses mais subido, a pressionar mais alto, seja a jogar mais baixo», disse.

O técnico sublinhou ainda que o Vitória deve «acelerar o jogo quando tiver de ser», mas ter igualmente «paciência», circulando a bola até aos «momentos certos» para desequilibrar o adversário.

Após duas semanas de trabalho sem o «ruído do mercado» e sem os rumores sobre «quem é que entra e quem é que sai», Pepa vincou ainda que os seus jogadores devem manter o «mesmo foco» até agora demonstrado e continuarem com o volume de oportunidades de golo até agora criadas, ainda que a finalização possa estar aquém do desejado – o Vitória soma quatro golos na Liga, todos frente ao Vizela.

«Problemático era não termos ou criarmos oportunidades. É uma questão de metermos a bola lá dentro. Estivemos vários jogos sem marcar golos, mas as oportunidades estavam lá. Não é falta de confiança. Diria que é só competência. O mais difícil é criar as oportunidades», esclareceu.

A propósito das chamadas de Tomás Händel, André Almeida e Celton Biai à seleção portuguesa de sub-21, de Hélder Sá, André Amaro e Gui aos sub-20 e de Herculano e Sylvestre aos sub-19, Pepa disse sentir «muito orgulho» pelo trajeto dos atletas e reconheceu estar a aproveitar o «trabalho de excelência» da formação vimaranense.