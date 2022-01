O mural que eterniza Neno no Estádio D. Afonso Henriques está pronto e é inaugurado esta quinta-feira, em Guimarães, numa cerimónia que tem início previsto para as 18h30.

O antigo guarda-redes, que faleceu a 10 de junho de 2021, vai ser homenageado esta tarde, precisamente no dia em que completaria 60 anos de vida.

Neno, que jogou ainda no Benfica e no Barreirense, foi figura ímpar e uma das personalidades mais queridas no universo do Vitória de Guimarães, clube no qual foi jogador, treinador de guarda-redes e também dirigente.

Veja, na galeria associada, as imagens do mural de homenagem a Neno.