Declarações de Tiago Silva, jogador do Vitória de Guimarães, à flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting, por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

«O Sporting é muito forte. Os dois jogadores do meio-campo são a consistência da equipa, acho que acusámos o cansaço. O resultado é injusto, não demos nunca o jogo por perdido.»

«Areia na engrenagem? Temos consciência do que fizemos hoje e do que temos de fazer. Atrapalha as nossas contas. São três pontos. Vamos buscá-los a outro lado. Hoje houve alguém que tentou intranquilizar a equipa. Não sei qual foi a diferença para outros jogos. Hoje, por tudo e por nada, eram cartões atrás de cartões.»

[Sobre o golo de Marcus Edwards no regresso a Guimarães] «Foi um golpe duro. 3-1 não diz o que se passou no jogo. É um grande golo, mas eu preferia quando ele marcava por nós.»