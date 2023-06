O Vizela anunciou esta terça-feira que Claudemir está de saída do clube.

O médio brasileiro, de 35 anos, terminou contrato com os vizelenses ao fim de duas temporadas, nas quais somou jogos e duas assistências.

Claudemir, refira-se, tem uma vasta experiência no estrangeiro, nomeadamente no Vitesse, Copenhaga, Club Brugge, Al Ahli e Sivasspor, além do Sporting de Braga, primeiro clube português que representou. No Brasil, jogou no São Carlos.