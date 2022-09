Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Benfica por 2-1 no Estádio da Luz:

«O segundo golo acontece quando já passavam dos oito minutos que o árbitro tinha dado. Depois, acontece um penálti: eu nunca falo da arbitragem, mas é claramente existente. As regras dizem claramente que quando bate no corpo e vai à mão não é penálti. Perdermos com um erro claro do árbitro, mas quem mais errou foi o VAR, que tinha de ver isso e alertar e ajudar o Fábio [Veríssimo]

O mais importante foi que fizemos durante os 106 minutos. Acho que chegámos aqui e fomos o que tínhamos dito na antevisão: ser Vizela, chegar aqui e jogar olhos nos olhos. Sabíamos que tínhamos de sofrer contra um candidato ao título, uma equipa que vem de um caudal de vitórias e dinâmicas.

O que fizemos aqui demonstra a maturidade e o crescimento que os meus campeões têm vindo a ter. Tenho de estar satisfeito e orgulhos por criar as dificuldades que nós criámos, porque claramente não merecíamos sair daqui sem pontos.

E não saio daqui com pontos porque o Vizela é mesmo pequenino.

Não gosto de falar muito. O que eu disse foi que o penálti aconteceu quando já passava do tempo, que não era penálti, não vai ao braço.

Mas quero dar os parabéns ao Benfica, que ganhou no final e merece o máximo de respeito.»