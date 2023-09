Sepp Kuss venceu a 78.ª da Volta a Espanha e tornou a Jumbo-Visma na primeira equipa da história do ciclismo a conquisar a três grandes Voltas na mesma temporada.



O norte-americano, de 29 anos, completou a «trilogia» da Jumbo-Visma nas grandes Voltas, juntando o seu triunfo ao de Jonas Vingegaard no Tour e ao de Primoz Roglic no Giro, precisamente os colegas que o acompanharam no pódio, este domingo, em Madrid. O dinamarquês terminou no segundo lugar a 17 segundos de Kuss enquanto o esloveno ficou no terceiro posto, a 01.08 minutos.



Por sua vez, o português João Almeida (UAE Emirates) foi nono classificado, a 10.08 minutos do líder da classificação geral.

Desde a Volta a Espanha em 1966, quando a Kas-Kaskol ocupou os três lugares do pódio, que uma equipa não fazia o pleno numa corrida de três semanas. Esta foi também a primeira vez que um norte-americano vence uma grande Volta desde que Chris Horner se sagrou campeão da Vuelta 2013.



Refira-se que o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), vindo de um fuga integrada por Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), acabou por ser o mais forte na etapa que ligou o Hipódromo da Zarzuela a Madrid.