O ciclista colombiano Juan Sebastián Molano, da UAE Emirates, conquistou esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Espanha, e o seu colega de equipa português, Rui Oliveira, terminou em quarto lugar.

Molano, de 28 anos, completou os 150,6 quilómetros entre Ólvega e Saragoça em 3 horas, 23 minutos e 35 segundos, superando o líder dos pontos, o australiano Kaden Groves, da Alpecin-Deceuninck, que terminou em segundo lugar. O terceiro lugar ficou com o neerlandês Boy van Poppel, da Intermarché-Circus-Wanty, à frente de Oliveira, que lançou o sprinter vencedor do dia.

Na classificação geral, o norte-americano Sepp Kuss, da Jumbo-Visma, mantém a liderança, com uma vantagem de 26 segundos em relação ao espanhol Marc Soler, da UAE Emirates, que ocupa o segundo lugar, e 1 minuto e 9 segundos à frente do belga Remco Evenepoel, da Soudal-QuickStep, que está em terceiro. João Almeida, da UAE Emirates, encontra-se na sexta posição, a 2 minutos e 16 segundos do líder.

Na sexta-feira, a 13.ª etapa será uma das etapas mais difíceis desta edição, ligando Formigal ao Tourmalet, uma famosa subida em França, num percurso de 134,7 quilómetros com mais de quatro mil metros de desnível positivo acumulado.