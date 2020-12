A futebolista inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, recebeu o prémio The Best 2020 para a melhor futebolista feminina do ano, sucedendo a Megan Rapinoe.

A jogadora de 29 anos, que atua como lateral-direito, venceu a Liga dos Campeões pelo Lyon em 2019/2020 e superou a concorrência da ex-colega de equipa, a francesa Wendie Renard, do Lyon – também campeã europeia – e da dinamarquesa Pernille Harder, atualmente no Chelsea após ter sido finalista vencida da Liga dos Campeões e campeã alemã em 2019/2020 pelo Wolfsburgo.

Bronze tem ascendência portuguesa, uma vez que o seu pai é lisboeta.

Todos os vencedores do «The Best FIFA» - Melhor Jogador Feminino:

2016 - Carli Lloyd

2017 - Lieke Martens

2018 - Marta

2019 - Megan Rapinoe

2020 - Lucy Bronze

Bouhaddi e Wiegman também galardoadas

O prémio de melhor guarda-redes feminina foi atribuído a Sarah Bouhaddi.­ A jogadora francesa de 34 anos do Lyon superou a concorrência da chilena do PSG, Christiane Endler, bem como da norte-americana do Chicago Red Stars, Alyssa Naeher.

Já o prémio de melhor treinador de futebol feminino foi ganho pela holandesa Sarina Wiegman, de 51 anos, selecionadora da Holanda. Wiegman superou os outros dois finalistas, Emma Hayes (treinadora do Chelsea) e Jean-Luc Vasseur (treinador do Lyon).

O onze feminino do ano

O onze feminino do ano, para o qual concorriam um total de 55 futebolistas – dez guarda-redes, 15 defesas, 15 médios e 15 avançadas – é este:

Guarda-redes: Christiane Endler (PSG);

Defesas: Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Millie Bright (Chelsea);

Médios: Tobin Heath (Manchester United), Veronica Boquete (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Megan Rapinoe (OL Reign);

Avançados: Delphine Cascarino (Lyon), Viviane Miedema (Arsenal), Pernille Harder (Chelsea).