O Liverpool-Leeds e o Wolves-Watford da Premier League foram adiados devido a casos de covid-19.

Os dois jogos estavam marcados para o Boxing Day, ou seja, para 26 de dezembro.

O encontro de Anfield estava marcado para as 12h30, mas a equipa de Diogo Jota, segunda na classificação, vai ficar com um jogo em atraso devido aos casos positivos no plantel do Leeds.

Já a formação orientada por Bruno Lage também tem é afetada pois o Watford pediu o adiamento do jogo à Liga, pelo mesmo motivo.