A equipa de sub-19 do FC Porto goleou nesta terça-feira a congénere do Barcelona, na Catalunha (0-4), assumindo a liderança no Grupo H da UEFA Youth League, a uma jornada do final da fase de grupos da competição.

Rodrigo Mora (23m), Gonçalo Sousa (59m), Jorge Meireles (73m) e Anhá Candé (79m) marcaram os golos da formação orientada por Nuno Capucho. Com este resultado, os dragões anularam o desaire na primeira volta (0-2), com um resultado ainda mais contundente, e passam a somar 12 pontos, tal como o Barça, com vantagem no confronto direto e melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

Os dragões já garantiram, no mínimo, o segundo lugar e a consequente presença no play-off de acesso aos oitavos de final da prova. Os primeiros classificados seguem diretamente para a próxima fase da Youth League.

Na derradeira ronda, a 13 de dezembro, o Barcelona visita o Antuérpia – que ainda não pontuou, tal como acontece com a equipa principal -, enquanto o FC Porto recebe o Shakhtar Donetsk, que soma seis pontos e ainda sonha o play-off.

No Estádio Johan Cruyff, em Sant Joan Despí, os jovens portistas assinaram uma primeira parte de luxo, colocando a defensiva catalã em sentido com excelentes movimentações ofensivas. Num desses lances, Jorge Meireles recebeu a bola na esquerda e cruzou para o coração da área, onde surgiu Rodrigo Mora a desviar com classe para o fundo das redes.

O Barça surgiu com Marc Guiu na frente de ataque. O miúdo que fez história pela equipa principal em 34 segundos e dois toques regressou recentemente do Mundial sub-17 e jogou pelos sub-19 para readquirir rotinas no clube. Porém, após 45 minutos sem espaço entre os centrais do FC Porto, foi substituído.

A equipa da casa entrou com outra determinação na etapa complementar e ameaçou o empate. Porém, em contra-ataque, os homens de Nuno Capucho marcaram novamente, por intermédio de Gonçalo Sousa (59m).

A formação portista tirou partido da quebra anímica no Barcelona, com o segundo tento sofrido, e arrancou para uma goleada histórica, confirmada com golos de Jorge Meireles (73m) e Anhá Candé (79m).

Veja os quatro golos do FC Porto: