Sporting e FC Porto vão ficar, nesta segunda-feira, a conhecer os adversários nos oitavos de final da Youth League. O sorteio está marcado para as 12 horas, e pode ser acompanhado no Maisfutebol.

Não há qualquer condicionalismo referente a clubes do mesmo país, pelo que o sorteio até pode ditar um duelo entre o Sporting, vencedor do Grupo D da primeira fase, e o FC Porto, que ficou em segundo lugar do Grupo B, e depois ultrapassou o Panathinaikos no playoff.

De referir que o sorteio desta segunda-feira vai ditar não só os duelos dos oitavos de final, mas todo o caminho até à final four, agendada para o final de abril, em Nyon (Suíça).

ACOMPANHE O SORTEIO DA FASE A ELIMINAR DA YOUTH LEAGUE.