Jorge Jesus, que desde a primeira passagem pelo Benfica já era o treinador com mais jogos ao serviço do clube, chegou nesta sexta-feira a um número histórico.

No jogo do Benfica com o P. Ferreira, o técnico português cumpre o jogo 400 no banco das águias e o clube assinalou o feito nas redes sociais.

O treinador de 67 anos aumenta assim a vantagem para os outros treinadores que passaram pelos encarnados. O húngaro János Biri, co 269, é o segundo com mais jogos no banco das águias, com Otto Glória a fechar o pódio, com 239.