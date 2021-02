Herói da Libertadores, Breno não foi inscrito pelo Palmeiras para disputar o Mundial de Clubes.

O avançado não pôde ser inscrito por Abel por ter chegado ao clube após o fecho da janela internacional de contratações imposta pela FIFA: foi contratado em novembro e nessa altura apenas eram permitidas transferências dentro do Brasil.

Segundo o Globoesporte, o Palmeiras ainda tentou saber junto da FIFA se poderia inscrever Breno, mas não obteve autorização.

A equipa de Abel estreia-se no Mundial no próximo domingo: defronta na meia-final o vencedor do duelo entre o Tigres, do Méximo, e o Ulsan, da Coreia do Sul.

A lista do Palmeiras para o Mundial de Clubes:

Guarda-redes: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre;

Defesas: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos, Kuscevic, Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña;

Médios: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino e Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima;

Avançados: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron.