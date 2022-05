A Académica de Coimbra despediu-se da II Liga com um empate em casa, frente ao Farense.

O nulo da 34.ª jornada marca o fim de um longo percurso dos estudantes no futebol nacional.

A equipa conimbricense vai, pela primeira vez na história, jogar no terceiro escalão português.

Os algarvios terminam a época no 11.º ou 12.º lugar. Estão pendentes do resultado do Vilafranquense que, no caso de pontuar frente ao Trofense, ultrapassa o Farense.