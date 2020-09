O Mafra recebeu e venceu hoje o Académico de Viseu por 1-0, em jogo da segunda jornada da II Liga portuguesa, decidido num lance finalizado pelo holandês Okitokandjo.

Com este resultado, o Mafra soma seis pontos e regressa à liderança da II Liga, juntamente com o Benfica B, que esta manhã venceu o Casa Pia por 6-0. Já o Académico de Viseu não tem qualquer ponto conquistado após desta derrota, que foi a sua estreia na prova depois de ter sido adiado o encontro que tinha na ronda inaugural, frente à Académica de Coimbra, devido à pandemia de covid-19.

Noutro jogo desta tarde, o Leixões não foi além de um empate a zero em casa do Arouca. O Leixões é 10.º com 2 pontos, enquanto o Arouca soma 1 e está no 13.º lugar, provisoriamente.