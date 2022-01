O líder Casa Pia perdeu na receção ao Académico de Viseu, no jogo inaugural da 18.ª jornada da II Liga.



O único golo do encontro foi anotado pelo austríaco Daniel Nussbaumer. Os viseenses conseguiram a primeira vitória da era Pedro Ribeiro e terminar um ciclo de seis jogos sem ganhar com alguma sorte à mistura, visto que os «gansos» fartaram-se de desperdiçar ocasiões claras de golo.



O Casa Pia continua com 33 pontos em igualdade pontual com o Benfica B, mas pode perder a liderança caso os encarnados pontuem na Choupana. Por sua vez, o Académico de Viseu chegou aos 21 pontos e subiu ao 12.º posto.