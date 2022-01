O Casa Pia suou, mas venceu o Leixões por 1-0 esta manhã, e igualou à condição o Benfica B no primeiro lugar.



Os «gansos» chegaram ao golo logo aos 13 minutos por Ângelo Neto. Volvidos seis minutos, Vasco Fernandes foi expulso por acumulação de cartões amarelos e deixou a equipa de Filipe Martins com dez elementos.



No entanto, os Bebés do Mar não aproveitaram a superioridade numérica e à passagem da hora de jogo perderam Thalis por expulsão. Dez para dez, o Casa Pia teve maior controlo de jogo e apenas apanhou um susto nos descontos quando Zach viu o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão, mas o resultado não mais se alterou.



Classificação da II Liga



No outro jogo com início marcado para as 11h00, o Vilafranquense triunfou na Trofa por 3-1 com golos de Belkheir, Nuno Rodrigues e Fati. Pelo meio, João Paulo anotou o golo de honra dos nortenhos.



Feitas as contas, o Casa Pia chegou aos 33 pontos e igualou provisoriamente o Benfica B no primeiro lugar da II Liga - encarnados apenas jogam segunda-feira. Por sua vez, Trofense e Vilafranquense estão a meio da tabela e separados por dois pontos enquanto o Leixões é 14.º com 18 pontos.