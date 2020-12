A SAD do Académico de Viseu informou esta terça-feira que cumpriu, dentro do prazo estabelecido, a entrega da documentação na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que comprova assim a inexistência de dívidas no plantel profissional.

Os viseenses tinham sido uma das três sociedades desportivas profissionais que não tinham a situação salarial regularizada entre setembro e novembro, tal como o Belenenses e a Académica.

«A Administração da SAD vem por este meio informar que procedeu à entrega dos pressupostos financeiros à Liga Portugal no dia de hoje», escreveu o clube da II Liga, nas redes sociais.