Um autocarro despistou-se esta quinta-feira em Camarate e caiu numa ribanceira. Segundo a TVI24 , pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, na sequência do acidente.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de um autocarro da Rodoviária de Lisboa que fazia a ligação Sacavém-Campo Grande, que acabou por se despistar e cair numa ribanceira. Ao fundo há um riacho, mas o veículo não chegou a tocar na água.

Luis Martíns, comandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate, adiantou que o despiste ocorreu perto das 08:00 na Rua Campo do Rio, em Camarate.

A mesma fonte explicou que, quando as autoridades chegaram ao local, as 15 pessoas estavam «em pânico» no interior do veículo. Entre os feridos estão duas crianças.

O responsável adiantou que 13 feridos foram transportados ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e Hospital de Santa Maria, em Lisboa, outros dois necessitaram apenas de assistência no local.