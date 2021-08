O médio do Benfica Adel Taarabt foi chamado à seleção de Marrocos. O jogador das «águias» foi escolhido por Jorge Jesus para o onze inicial das duas últimas partidas, frente ao Gil Vicente para a Liga e frente ao PSV para a qualificação da Liga dos Campeões, merecendo a confiança de Vahid Halilhodzić para a qualificação para o Mundial2022.

O destaque na lista de convocados vai para as ausências de Hakim Ziyech, jogador do Chelsea que continua a recuperar de uma lesão, e do defesa central do Sporting Zouhair Feddal.

Marrocos vai fazer parte do Grupo I do apuramento para o Mundial2022. Pela frente terá o Sudão, a Guiné Bissau e a Guiné Conacri.