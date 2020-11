Um resultado que agrada ao Sp. Braga: o Zorya venceu esta quinta-feira na deslocação ao terreno do AEK, por 3-0, em jogo da quarta jornada do grupo G da Liga Europa.

Na Grécia, Artem Gromov fez o primeiro golo da partida aos 61 minutos, numa altura em que a equipa da casa já estava reduzida a dez unidades, por expulsão de Skakhov, no início da segunda parte. A 15 minutos dos 90, Vladislav Kabaev fez o 2-0 e Yurchenko fechou as contas aos 85m.

André Simões foi titular e capitão do emblema de Atenas (Nélson Oliveira não saiu do banco), mas não conseguiu evitar o desaire da sua equipa.

Com este resultado, o Zorya iguala o AEK no terceiro lugar do grupo, com três pontos. Quer isto dizer que o Sp. Braga (que empatou com o líder Leicester) entra para as duas últimas jornadas do grupo com quatro pontos de vantagem no segundo lugar, quando estão por disputar seis.