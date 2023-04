São nove as hipóteses para o novo aeroporto de Lisboa, de acordo com a coordenadora da Comissão Técnica Independente, Rosário Partidário.



Havia cinco opções já conhecidas e que saíram da resolução de Conselho de Ministros: Aeroporto Humberto Delgado (AHD) + Montijo, Montijo + AHD, Campo de Tiro de Alcochete, AHD + Santarém e Santarém. A estas cinco, juntam-se mais quatro: AHD + Campo de Tiro de Alcochete, Pegões, AHD + Pegões e Rio Frio + Poceirão.



As cinco hipóteses apresentadas pelo Governo teriam sempre de ser avaliadas. As opções Monte Real, Alverca ou Beja foram excluídas, sendo Santarém a única que não pertence à margem sul do Tejo.



