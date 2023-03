O jogo deste domingo entre Marinhais e Espinheirense, da 20.ª jornada da Série A do Campeonato Distrital da Segunda Divisão da Associação de Futebol de Santarém, ficou marcado por agressões violentas que envolveram jogadores das duas equipas.

Nos primeiros minutos da segunda parte, o árbitro da partida já tinha assinalado uma irregularidade na jogada, mas o avançado do Espinheirense rematou a bola mesmo depois do apito. De seguida, foi empurrado por um defesa do Marinhais e o guarda-redes saiu disparado da grande área para o atingir com um pontapé. Já no chão, o avançado foi novamente pontapeado.

Gerou-se uma enorme confusão no relvado, com os jogadores do Espinheirense a confrontarem o guarda-redes Francisco Lacão, que ainda respondeu com novas agressões.

O jogo, que se disputou em casa do Marinhais, terminou com vitória dos visitantes por 2-0, que assim igualaram os 36 pontos da formação de Salvaterra de Magos e subiram ao segundo lugar.

Os clubes e a AF Santarém ainda não reagiram ao episódio.

Veja o momento da agressão: