O jogo entre o Sergipe e o Botafogo, da Taça do Brasil, terminou em agressões ao árbitro.



A equipa de Luís Castro alcançou o empate já nos descontos, aos 90+10, por intermédio de Adryelson, na sequência de um canto. O conjunto da casa queixou-se da decisão do árbitro em assinalar canto no último lance da partida e rapidamente os ânimos exaltaram-se.



Rapidamente a contestação tornou-se em violência. O presidente do Sergipe agrediu o juiz da partida, mas foi ele quem saiu do relvado a sangrar depois de ter sido atingido com uma das bandeirolas de um dos assistentes.



Nem Luís Castro escapou à fúria dos dirigentes do Sergipe que o tentaram agredir já no fim da partida, conforme o próprio denunciou. «Infelizmente aconteceram coisas lamentáveis. Depois junto ao túnel houve uma tentativa de agressão. Dois dirigentes do Sergipe insultaram-me. Não entendi, só fiz o meu trabalho e não fui mal-educado», referiu, citado pelo Globo Esporte.



Apesar do empate, o Botafogo seguiu em frente uma vez que a CBF determina que o conjunto com melhor ranking joga fora de casa, em jogo único, mas tem vantagem em caso de empate.



Veja como tudo aconteceu: