Prosseguem esta quarta-feira os jogos da primeira mão dos play-off de acesso à fase de grupos da Champions League, com o Benfica a entrar em ação a partir das 20h00, frente ao PSV Eindhoven, num jogo que pode ser acompanhado na TVI e na Eleven Sports 1.

Há mais dois encontros agendados para a mesma hora e a mesma competição: Young Boys-Ferencvaros e Malmo-Ludogorets.

Para além do Celtic-AZ Alkmaar (19h45), para a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa, resta espaço para acompanhar o lançamento de dois jogos com equipas portuguesas na Liga Conferência.

Nuno Espírito Santo viaja com o Tottenham para Portugal, onde vai defrontar o Paços de Ferteira, e fala em conferência de imprensa na Capital do Móvel ao final da tarde (18h00), depois de Jorge Simão fazer o mesmo ao final da manhã (12h30).

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, faz a antevisão do duelo com o Partizan a partir das 13h45 (hora em Portugal Continental, menos uma nos Açores).

Os jogos realizam-se na quinta-feira.