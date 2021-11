Dia de feriado, dia com mais dois jogos da liga portuguesa. Em Braga, a equipa de Carlos Carvalhal recebe o Portimonense a partir das 19 horas; às 21h15, o Moreirense-Paços de Ferreira encerra a jornada dez do nosso campeonato.



O dia assinala a viagem do Benfica para Munique, onde defronta o Bayern na terça-feira.



Julian Nagelsmann fala às 12 horas e Jorge Jesus aparecerá perante a comunicação social às 14 horas, ainda no Seixal.



Na II Liga também se jogarão duas partidas: o Farense-Penafiel, 14h00 (SportTV1) e o Académica-Nacional, 16h30 SportTV1).

No futebol internacional, destaque para o duelo do portuguesíssimo Wolverhampton contra o Everton, de André Gomes.



A agenda de futebol internacional terá os seguintes jogos:



- Wolverhampton - Everton, 20:00 (SportTV3)

- Rayo Vallecano - Celta de Vigo, 17:30 (Eleven 2)

- Levante - Granada, 20:00 (Eleven 1)

- Bolonha - Cagliari, 19:45 (SportTV5)