Muitos jogos de seleções nacionais nesta segunda-feira, com normal destaque para a zona europeia de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.



Mas há mais. Sporting (às dez horas) e FC Porto (10h30) já preparam a entrada na Taça de Portugal, enquanto a Seleção Nacional ainda trabalha a pensar no jogo contra o Luxemburgo, agendado para terça-feira, às 19h45.



Nesta segunda-feira, a equipa de Fernando Santos treina às 10h30 no Algarve e às 12h30 há conferência de imprensa com o selecionador nacional.



MUNDIAL 2022, qualificação europeia:



Grupo E:

Bielorrússia - República Checa,19:45

Estónia - País de Gales, 19:45 (SportTV5)

Grupo G:

Letónia - Turquia, 19:45

Noruega - Montenegro, 19:45 (SportTV4)

Países Baixos - Gibraltar, 19:45

Grupo H:

Chipre - Malta, 17:00 (SportTV1)

Eslovénia - Rússia, 19:45

Croácia - Eslováquia, 19:45 (SportTV3)

Grupo J:

Macedónia do Norte - Alemanha, 19:45 (SportTV1)

Roménia - Arménia, 19:45

Islândia - Liechtenstein, 19:45