Um domingo gordo. Arranca em Abu Dhabi, com as grandes decisões do Mundial de F1 e a luta entre Max Verstappen, logo às 13 horas e passará mais tarde para o relvado de Famalicão e finalmente pelo Estádio do Dragão.



O Maisfutebol fará o acompanhamento EM DIRETO da derradeira prova do Grande Circo e dos jogos do Benfica em Vila Nova de Famalicão (18 horas) e do grande FC Porto-Sp. Braga (20h30), um clássico nortenho.



Teremos ainda mais dois jogos da I Liga, quatro da II Liga e muito, muito futebol internacional.



No estrangeiro, o grande destaque vai para o dérbi de Madrid entre Real e Atlético, às 20 horas.



AGENDA DE DOMINGO:





FÓRMULA 1: Grande Prémio de Abu Dhabi, às 13:00

--

I Liga, 14.ª jornada:

Belenenses SAD - Estoril Praia, 15:30 (SportTV4)

Moreirense - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Famalicão - Benfica, 18:00 (SportTV2)

FC Porto - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV1)

--

II Liga, 14.ª jornada:

Vilafranquense - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

Farense - Nacional, 11:00

Académica - Desportivo de Chaves, 14:00 (SportTV+)

Varzim - Trofense, 19:30 (Canal 11).

--

Liga italiana, 17.ª jornada:

Torino - Bolonha, 11:30 (SportTV3)

Verona - Atalanta, 14:00 (SportTV5)

Nápoles - Empoli, 17:00 (SportTV5)

Sassuolo - Lazio, 17:00

Inter Milão - Cagliari, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, 17.ª jornada:

Villarreal - Rayo Vallecano, 13:00 (Eleven 1)

Osasuna - FC Barcelona, 15:15 (Eleven 1)

Betis - Real Sociedad, 17:30 (Eleven 1)

Real Madrid - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven 4).

Liga francesa, 18.ª jornada:

Lille - Lyon, 12:00 (Eleven 4)

Angers - Clermont, 14:00

Metz - Lorient, 14:00

Rennes - Nice, 14:00 (Eleven 4)

Troyes - Bordéus, 14:00 (Eleven 5)

Estrasburgo - Marselha, 16:00 (Eleven 3)

Paris Saint-Germain - Mónaco, 19:45 (Eleven 2).

Liga inglesa, 16.ª jornada:

Brighton - Tottenham, 14:00 (SportTV3)

Burnley - West Ham, 14:00

Leicester - Newcastle, 14:00 (SportTV2)

Crystal Palace - Everton, 16:30 (SportTV3).

Liga alemã, 15.ª jornada:

Greuther Fürth - Union Berlim, 14:30 (Eleven 2)

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen, 16:30 (Eleven 2).