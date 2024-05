Marcos Reus pode sair do Dortmund no final da temporada, mas nunca será esquecido no seio do clube, seja pelo que fez dentro de campo... ou fora dele!

Esta terça-feira, após a vitória frente ao Paris Saint-Germain (1-0) e terem carimbado a passagem para a final da Liga dos Campeões, Marcos Reus, que entrou por volta da hora de jogo, foi para o meio da bancada onde estavam os adeptos alemães e liderou os cânticos de apoio à equipa.

Milhares de adeptos do Dortmund viajaram para Paris e tiveram um especial 'presente' por parte do internacional alemão, que chegou mesmo a agarrar no megafone e cantou com toda a claque, que é conhecida por ser vibrante.

No Borrusia Dortmund desde 2012/13, o médio de 34 anos tem agora (1 de junho) a oportunidade de conquistar o título que fugiu nessa mesma época, depois de perderem frente ao Bayern Munique, por 2-1

Veja o arrepiante momento: