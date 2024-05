Marco Reus vai deixar o Borussia Dortmund no final da temporada.

Em comunicado, o clube alemão deu conta da saída do jogador de 34 anos depois de um «acordo para a não renovação de contrato».

«Uma era extraordinária está prestes a terminar este verão. O Borussia Dortmund e o seu capitão de longa data, Marco Reus, acordaram não prolongar o contrato do jogador que expira no fim da época», pode ler-se.

O internacional germânico despede-se assim do Dortmund ao fim de 12 anos, período no qual alcançou um registo de 168 golos e 128 assistências em 424. Formado no clube, Reus saiu em 2005 e regressou em 2012, tendo pelo meio sido eleito «Jogador alemão do ano» em 2019 e conquistado duas Taças da Alemanha.

«Estou extremamente agradecido e orgulhoso por este tempo especial no meu clube, o Borussia Dortmund. Passei mais de metade da minha vida neste clube e desfrutei de cada dia mesmo nos momentos difíceis. Já sabia que iria ser complicado despedir-me no final desta época e mesmo assim, estou feliz por o assunto ficar resolvido. Podemos focar-nos nos jogos importantes que temos por disputar até final da temporada. Temos um grande objetivo no horizonte e queremos alcançá-lo juntos. Para isso, precisamos de cada um dos nossos inacreditáveis adeptos, a quem quero agradecer de forma sincera o seu incrível apoio durante estes anos», referiu o jogador, citado pelos meios do clube.

