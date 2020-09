Este sábado, dia 26 de setembro, prossegue a 2.ª jornada da Liga, com um cartaz forte.

Às 15h30, Marítimo e Tondela abrem as hostilidades, seguido do Benfica-Moreirense, às 18h30. O dia no campeonato português fecha às 21h00, com o dérbi portuense entre Boavista e FC Porto.

Em Inglaterra, destaque para a deslocação do Manchester United, de Bruno Fernandes e Dalo, ao terreno do Brighton. Mais tarde, o Everton de André Gomes e Virgínia defronta o Crystal Palace.

Seguimos para França, onde o Marselha de André Villas-Boas recebe o Metz; na Alemanha, o Dortmund, de Raphael Guerreiro joga com o Augsburgo, enquanto o Schalke, de Gonçalo Paciência, recebe o Werder Bremen.

Em Espanha, o Valência de Guedes e Thierry Correia recebe o Getafe, na primeira partida do dia, ao passo que o Betis de William Carvalho defronta o Real Madrid à noite.

Na II Liga, nota para o único jogo do dia: o Sp. Covilhã recebe o Varzim.

De resto, espaço ainda para a Assembleia Geral do Sporting, para discutir e deliberar sobre o relatório e contas, numa AG que se realiza no Estádio José Alvalade, às 14h00. No universo leonino, poderá ainda acompanhar a conferência de imprensa de Emanuel Ferro à partida com o Paços de Ferreira em direto no Maisfutebol, às 12h30.

Os jogos do dia:

Liga, 2.ª jornada:

Marítimo - Tondela, 15h30 (SportTV1)

Benfica - Moreirense, 18h30 (BTV)

Boavista - FC Porto, 21h00 (SportTV1).

Premier League, 3.ª jornada:

Brighton - Manchester United, 12h30 (SportTV+)

Crystal Palace - Everton, 15h00 (SportTV2)

West Bromwich - Chelsea, 17h30 (SportTV2)

Burnley - Southampton, 20h00 (SportTV2).

Liga francesa, 5.ª jornada:

Saint-Étienne - Rennes, 16h00 (Eleven Sports 3)

Marselha - Metz, 20h00 (Eleven Sports 2).

Bundesliga, 2.ª jornada:

Borussia Mönchengladbach - Union Berlim, 14h30 (Eleven Sports 2)

Bayer Leverkusen - Leipzig, 14h30 (Eleven Sports 5)

Mainz - Estugarda, 14h30 (Eleven Sports 6)

Augsburgo - Borussia Dortmund, 14h30 (Eleven Sports 4)

Arminia Bielefeld - Colónia, 14h30

Schalke 04 - Werder Bremen, 17h30 (Eleven Sports 2).

Liga espanhola, 3.ª jornada:

Alavés - Getafe, 12h00 (Eleven Sports 1)

Valência - Huesca, 15h00 (Eleven Sports 1)

Elche - Real Sociedad, 17h30 (Eleven Sports 1)

Betis - Real Madrid, 20h00 (Eleven Sports 1).

Serie A, 2.ª jornada:

Torino - Atalanta, 14h00 (SportTV3)

Cagliari - Lazio, 17h00 (SportTV3)

Sampdoria - Benevento, 17h00 (SportTV5)

Inter Milão - Fiorentina, 19h45 (SportTV3).

II Liga, 4.ª jornada:

Sporting da Covilhã - Varzim, 11h00 (SportTV3).