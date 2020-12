Celebrado o Natal, é tempo de regressar o futebol em Portugal. Este domingo, começa a 11.ª jornada da Liga, com quatro jogos, entre eles o Sporting, que joga no Jamor com o Belenenses.

Na II Liga, Desp. Chaves e Académica defrontam-se a partir das 11h15, num jogo com nível de subida, enquanto o Penafiel recebe o Benfica B às 14h00.

Lá fora, prossegue a 15.ª jornada da Premier League, com destaque para o jogo do líder Liverpool com o West Bromwich, às 16h30, e para o Wolverhampton-Tottenham, às 19h15, com muitos portugueses envolvidos.

Decorre também, no Dubai, a cerimónia dos Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo está entre os nomeados para melhor jogador do ano e integra ainda, com Luís Figo, a lista dos candidatos a futebolista do século XXI. O treinador José Mourinho e o empresário Jorge Mendes figuram entre os candidatos a melhores do século XXI nas respetivas categorias.

Os jogos deste domingo:

Liga, 11.ª jornada:

Famalicão - Gil Vicente, 15:00 (SportTV1)

Nacional - Tondela, 15:00 (SportTV5)

Farense - Paços de Ferreira, 17:30 (SportTV5)

Belenenses - Sporting, 20:00 (SportTV1).

Liga inglesa, 15.ª jornada:

Leeds United - Burnley, 12:00 (SportTV2)

West Ham - Brighton, 14:15 (SportTV2)

Liverpool - West Bromwich, 16:30 (SportTV2)

Wolverhampton - Tottenham, 19:15 (SportTV2).

II Liga, 13.ª jornada:

Desportivo de Chaves - Académica, 11:15 (SportTV1)

Penafiel - Benfica B, 14:00 (SportTV+).