As férias foram curtas e o Benfica inicia já neste sábado, 8 de agosto, a pré-época para a temporada desportiva de 2020/2021. Só uma semana depois de perder a final da Taça de Portugal contra o FC Porto e sofrer a terceira derrota consecutiva às mãos dos dragões.



O dia deverá ser preenchido com os habituais exames médicos, com o treinador Jorge Jesus a dar uma entrevista ao canal do clube às 19 horas.



O dia terá também bom futebol e à noite haverá Liga dos Campeões. Aí fica o programa do dia.

Liga dos Campeões, oitavos de final (horas de Lisboa):

Bayern Munique, Ale - Chelsea, Ing, 20:00 (Eleven Sports 2)

FC Barcelona, Esp - Nápoles, Ita, 20:00 (Eleven Sports 1).