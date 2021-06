É como se todos os dias fossem domingo.



Esta quarta-feira, prosseguem as decisões no Euro 2020 e é hora de encerrar o grupo D do torneio. Há dois jogos para ver: o Inglaterra-República Checa e o Croácia-Escócia, este último pode ser importante nas contas de Portugal como melhor terceiro classificado.



Ingleses e checos já estão apurados enquanto croatas e escoceses ainda sonham com uma vaga na fase a eliminar via terceiro posto.



Na Hungria, a seleção nacional de Portugal prossegue a preparação para o jogo com a França, da terceira jornada do grupo F. Durante a tarde espera-se que um jogador e Fernando Santos faça, a antevisão ao encontro de quarta-feira ante os campeões mundiais.



No ténis, depois de João Sousa e Pedro Sousa terem garantido o quadro principal, os tenistas portugueses Frederico Silva e João Domingues viram o seus jogos desta segunda-feira serem adiados e vão estar em ação esta terça-feira no ‘qualifying’ de Wimbledon, o terceiro torneio Grand Slam da temporada, à procura de uma vaga no quadro principal. Silva defronta o russo Evgeny Doskoy (12h30) e João Domingues o alemão Daniel Masur (15h30).



Euro 2020



Inglaterra-Rep. Checa, 20h00

Croácia-Escócia, 20h00