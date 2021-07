Este domingo, todos os caminhos vão dar a Wembley: é lá que se discute a final do Euro 2020, entre Itália e Inglaterra, a partir das 20h00. Os italianos não vencem um título desde 006, quando foram campeões do Mundo. Já os ingleses não vencem desde 1966, também com um Mundial.

É dia de decisões também no quadro masculino do torneio de Wimbledon. Novak Djokovic e Matteo Berrettini discutem a final no All England Club a partir das 14h00, com transmissão na SportTV2.

À noite, já na madrugada de segunda-feira, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns jogam a terceira partida da final da NBA. Para já, vantagem para os Suns, por 2-0.

No ciclismo, prossegue a Volta a França, com a realização da 15.ª etapa, de 191,3 km entre Céret - Andorra-a-Velha.

Final do Euro 2020:

Itália-Inglaterra, 20h00 (RTP)