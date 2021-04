A luta pelo título ganhou um novo fôlego com o empate em casa do Sporting e o FC Porto entra esta noite em campo com a possibilidade de reduzir para quatro pontos a desvantagem para o líder, caso vença na receção ao V. Guimarães.

Duas horas antes, o Benfica joga no Algarve frente ao Portimonense para tentar recuperar o terceiro lugar ao Sp. Braga.

À tarde, há um duelo minhoto entre Gil Vicente e Famalicão, bem como a visita do aflito Nacional a Tondela.

Lá por fora, Barcelona e Atlético de Madrid entram em campo na Liga Espanhola e há futebol também para ver em Itália e em Inglaterra.

PROGRAMAÇÃO PARA ESTA QUINTA-FEIRA

I Liga, 28.ª jornada

Tondela - Nacional, 15:00 (SportTV1)

Gil Vicente - Famalicão, 17:00 (SportTV2)

Portimonense - Benfica, 19:00 (SportTV1)

FC Porto - Vitória de Guimarães, 21:00 (SportTV2)

--

Liga espanhola, 31.ª jornada

Atlético de Madrid - Huesca, 18:00 (Eleven Sports 1)

Granada - Eibar, 20:00 (Eleven Sports 3)

Real Sociedad - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven Sports 2)

FC Barcelona - Getafe, 21:00 (Eleven Sports 1)

--

Liga italiana, 32.ª jornada (horas de Lisboa):

Roma - Atalanta, 17:30 (SportTV3)

Nápoles - Lazio, 19:45 (SportTV3).

--

Liga inglesa, 32.ª jornada:

Leicester - West Bromwich, 20:00 (SportTV4).