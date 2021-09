Antes do futebol, o futsal. E hoje é dia de jogo decisivo para a Seleção Nacional no campeonato do mundo da modalidade.

Às 15h30 portuguesas há duelo ibérico: Portugal e Espanha defrontam-se por uma vaga nas meias-finais do Mundial.

No futebol, a bola só rola amanhã na grande competição europeia de clubes, mas o grande ambiente da Liga dos Campeões já se começa a sentir esta segunda-feira.

Sérgio Conceição fará a antevisão da receção do FC Porto ao Liverpool e Ruben Amorim irá também antecipar a deslocação do Sporting ao estádio do Borussia Dortmund.

Apesar da semana europeia estar à porta, hoje é também dia de fecho da 7.ª jornada da Liga Portuguesa, com dois jogos: o Paços de Ferreira-Belenenses SAD (às 19horas, na SportTV2) e Boavista-Estoril Praia (21h15, na SportTV1).

Lá por fora, fecham-se também as rondas nas ligas italiana, espanhola e inglesa, com os seguintes jogos: Veneza-Torino (19h45, na SportTV4), Celta de Vigo-Granada (20h00, na Eleven 1) e Crystal Palace-Brighton (20h00, na SportTV3).