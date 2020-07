Sexta-feira, véspera da final da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica, é dia de antevisões ao último jogo da época 2019/20 em Portugal. Sérgio Conceição, Nélson Veríssimo e mais dois jogadores vão tentar projetar o que vai passar-se a partir das 20h45 de sábado no Estádio Cidade de Coimbra. A conferência dos dragões está marcada para as 12h30; a do Benfica será meia-hora depois.

Há também Assembleia geral ordinária da Liga, para apreciação, discussão e votação da proposta de orçamento e plano de atividades para 2020/21: começa às 10h00 na sede da Liga, no Porto.

Em França, é dia de decisões: joga-se a final da Taça da Liga entre PSG e Lyon, a partir das 20h10. Em Saint-Denis, estádio que consagrou Portugal como campeão europeu em 2016, e na Eleven Sports 1.