Este sábado fica a conhecer-se o nome do quarto e último semifinalista da Liga dos Campeões. A partir das 20h00, no Estádio José Alvalade, o Manchester City de João Cancelo e Bernardo Silva defronta o Lyon de Anthony Lopes. Quem levar a melhor vai discutir com o Bayern Munique um lugar na final da prova a 23 de agosto no Estádio da Luz.

Fora da atualidade futebolística, arranca um fim de semana «gordo» nas categorias rainhas do desportos motorizados. Miguel Oliveira estará em ação na qualificação para o Grande Prémio de MotoGP de Spielberg, na Áustria. Na Fórmula 1 há também qualificação para o Grande Prémio de Espanha, em Barcelona.

FUTEBOL:

Liga dos Campeões, quartos de final:

Manchester City, Ing - Lyon, Fra, 20:00 (Estádio José Alvalade, Eleven Sports 1).

DESPORTOS MOTORIZADOS:

Grande Prémio de Espanha, 6.ª prova do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, até 16 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 11:00 Eleven Sports 3.

Qualificação, às 14:00 (Eleven Sports 3).