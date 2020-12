É terça-feira, 1 de dezembro, dia da Restauração e dia do regresso da Liga dos Campeões, numa fase já determinante, com os jogos da 5.ª jornada dos Grupos A, B, C e D, com natural destaque para a receção do FC Porto ao Manchester City no Estádio do Dragão, sabendo-se, à partida, que à equipa de Sérgio Conceição basta um empate para garantir, desde já, a presença dos oitavos de final.

Mas há muito mais para ver em mais uma noite de luxo [veja o programa completo no fundo da peça], com o Atlético de Madrid de João Félix a receber o Bayern Munique, detentor do título, no Metropolitano, mas também para um promissor Liverpool-Ajax.

Esta terça-feira também será o dia em que Moreirense e Paços de Ferreira vão acertar o calendário com o jogo em atraso da 7.ª jornada que tinha ficado adiado devido aos muitos casos de covid-19 no plantel dos castores. Um jogo que só vai começar depois da Champions, pelas 21h45.

Ainda por cá, destacamos um dérbi entre as equipas de sub-23 do Sporting e do Benfica na Zona Sul da Liga Revelação.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga dos Campeões, fase de grupos (5.ª jornada):

Lokomotiv Moscovo-Salzburgo, 17:55 (Eleven Sports 3)

Atlético de Madrid-Bayern Munique, 20:00 (Eleven Sports 2)

Shakhtar Donetsk-Real Madrid, 17:55 (Eleven Sports 2)

Borussia Mönchengladbach-Inter Milão, 20:00 (Eleven Sports 5)

Marselha-Olympiacos, 20:00 (Eleven Sports 4)

FC Porto-Manchester City, 20:00 (TVI)

Liverpool-Ajax, 20:00 (Eleven Sports 3)

Atalanta-Midtjylland, 20:00 (Eleven Sports 6).

Liga (jogo em atraso da 7.ª jornada):

Moreirense-Paços de Ferreira, 21:45 (SportTV1).

II Liga (10.ª jornada):

Desportivo de Chaves - Casa Pia, 17:00 (SportTV1).

Liga Revelação, Zona Sul (10.ª jornada):

Sporting-Benfica, 12:00

Portimonense-Belenenses, 15:00.

Jogo de qualificação para o Europeu 2022 feminino:

Portugal-Albânia (Estádio do Restelo), 17:45