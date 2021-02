Depois do polémico empate entre Sp. Braga e FC Porto, Estoril e Benfica começam, esta quinta-feira, a discutir a outra vaga na final da Taça de Portugal. O jogo da primeira mão está marcado para as 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota.

O dia está reservado também para as decisões do Mundial de Clubes. O Bayern de Munique, de Tiago Dantas, disputa a final com o Tigres, pelas 18 horas (de Portugal Continental).

Antes, pelas 15 horas, entra em campo o Palmeiras de Abel, que vai discutir o último lugar do pódio da prova com o Al Ahly, do Egito.

Há mais futebol para ver na Europa, contudo, nestes dias reservados sobretudo para taças nacionais. Em Inglaterra teremos Wolverhampton-Southampton (17h30) e Barnsley-Chelsea para a FA Cup (20h).

Em Espanha, depois da vitória do Sevilha sobre o Barcelona, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, é a vez de At. Bilbao e Levante começaram a discutir um lugar na final (20h).

Na Taça de França, que ainda vai nos dezasseis-avos, teremos um Sochaux-St. Étienne (17h45) e o Angers-Rennes (20h).