Neste domingo fica decidido o nome da 18.ª equipa participante na próxima edição da Liga. Rio Ave e Arouca medem forças no Estádio dos Arcos a partir das 19h00 e a equipa visitante defende uma vantagem de três golos.

Há ainda decisões no acesso à II Liga e também à Liga 3.

Nos desportos motorizados, o piloto português Miguel Oliveira corre no Grande Prémio de Itália em motociclismo a partir das 13h00 e realiza-se a emblemática 500 Milhas de Indianápolis a partir das 17h20.

No basquetebol, o FC Porto pode ser coroado campeão nacional. Para isso, precisa de vencer o Sporting no quarto jogo da final: as decisões começam às 17h00.

Dia de potenciais decisões também no hóquei em patins: há clássico entre Benfica e FC Porto no jogo 4 das meias-finais do campeonato (15h00) e as águias garantem um lugar na final em caso de vitória.