Portimonense e Paços de Ferreira estreiam-se esta segunda-feira na nova edição da Liga e só não fecham a jornada inaugural porque, como se sabe, o embate entre o Sporting e o Gil Vicente ficou adiado para a outubro devido a contingências impostas pela pandemia da covid-19.

De qualquer forma, fica alguma expetativa para ver como é que os algarvios, repescados para o escalão principal, vão reagir na receção aos castores que também procuram uma temporada mais tranquila do que a última, num embate que tem início marcado para as 19h45.

Lá por fora também há outras equipas a dar os primeiros passos, como será o caso do Milan de Rafael Leão que vai receber o Bolonha na estreia da nova edição da Série A.

Também é o caso do Manchester City de Pep Guardiola que, depois de ter adiado o primeiro jogo, entra também esta segunda-feira na nova época da Premier League com uma visita, que promete ser animada, ao cada vez mais português Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

Futebol à parte, Pedro Sousa, João Domingues e Frederico Ferreira vão procurar entrar no quadro principal de Rolland Garros, nos jogos de qualificação que vão decorrer, a partir desta segunda-feira, até dia 25.

Já para Lisboa, por volta do meio-dia, está reservada a cerimónia de apresentação da Volta a Portugal, Edição Especial Jogos Santa Casa, no Salão Nobre dos Passos do Concelho.

Os jogos desta segunda-feira

I Liga (1.ª jornada):

Portimonense-Paços de Ferreira, 19:45 (SportTV1).

Liga italiana (1.ª jornada):

Milan-Bolonha, 19:45 (SportTV3).

Liga inglesa (2.ª jornada):

Aston Villa-Sheffield United, 18:00 (SportTV2)

Wolverhampton-Manchester City, 20:15 (SportTV2).