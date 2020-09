Domingo com muito futebol por toda a Europa, já com as principais ligas em ação, com destaque para a entrada em campo, nesta nova época, da Juventus de Cristiano Ronaldo que recebe a Sampdória na ronda inaugural da Série A.

Na Liga portuguesa, depois das vitórias do Benfica e do FC Porto, a primeira jornada prossegue este domingo com mais três embates, com destaque para o duelo insular entre o Santa Clara e o Marítimo em São Miguel.

Lá por fora, além da estreia da Juventus, marcada para as 19h45, destaque também para um Chelsea-Liverpool na Premier League (16h30) e para a visita do Real Madrid a San Sebastian para defrontar a Real Sociedad (20h00).

Este domingo também poderá ser o dia da consagração de Tadej Pogacar, ciclista esloveno, que lidera a Volta à França à partida para a última etapa rumo a Paris.

Ainda sobre duas rodas, este domingo também é dia de Miguel Oliveira correr, no Grande Prémio de Emilia Romagna e de Riviera di Rimini, 7.ª prova do Mundial, em que o piloto português vai partir da 15.ª posição, mas com a ambição de acabar bem mais acima.

Já sobre quatro rodas, destaque paras as 24 Horas de Le Mans, prova do Campeonato do Mundo de Resistência, com a participação de Filipe Albuquerque e António Félix da Costa, com início marcado para as 14:30.

Os jogos deste domingo

I Liga (1.ª jornada):

Santa Clara - Marítimo, 15:00 (hora local, +1 em Lisboa, SportTV1)

Moreirense - Farense, 18:30 (SportTV1)

Tondela - Rio Ave, 21:00 (SportTV1).

II Liga (2.ª jornada):

Académica - Estoril Praia, 11:15 (SportTV3).

Liga italiana (1.ª jornada):

Parma - Nápoles, 11:30 (SportTV+)

Génova - Crotone. 14:00

Sassuolo - Cagliari, 17:00

Juventus - Sampdoria, 19:45 (SportTV3).

Liga inglesa (2.ª jornada):

Southampton - Tottenham, 12:00 (SportTV2)

Newcastle - Brighton, 14:00 (SportTV2)

Chelsea - Liverpool, 16:30 (SportTV2)

Leicester - Burnley, 19:00 (SportTV2).

Liga espanhola (2.ª jornada):

Huesca - Cádiz, 15:00 (Eleven Sports 1)

Granada - Alavés, 17:30 (Eleven Sports 1)

Betis - Valladolid, 17:30

Real Sociedad - Real Madrid, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga alemã (1.ª jornada):

Leipzig - Mainz, 14:30 (Eleven Sports 2)

Wolfsburgo - Bayer Leverkusen, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga francesa (4.ª jornada):

Nice - Paris Saint-Germain, 12:00 (Eleven Sports 1)

Brest - Lorient, 14:00 (Eleven Sports 4)

Metz - Reims, 14:00

Montpellier - Angers, 14:00

Estrasburgo - Dijon, 14:00 (Eleven Sports 3)

Nantes - Saint-Étienne, 16:00 (Eleven Sports 3)

Marselha - Lille, 20:00 (Eleven Sports 2).