Numa altura em alguns países ainda procuram um lugar no Mundial do Qatar, os campeonatos nacionais estão parados, mas não falta emoção neste domingo.

Comecemos pela Fórmula 1, onde decorre a segunda corrida da época: o Grande Prémio da Arábia Saudita, que arranca às 18 horas em ponto de Portugal continental! E não se esqueça que neste domingo os ponteiros avançaram uma hora, por isso não chegue tarde.

Destaque ainda para a última etapa da Volta à Catalunha em bicicleta. João Almeida caiu neste sábado do primeiro para o terceiro posto da geral, mas está a menos de um minuto do novo líder e... cá se fazem cá se pagam? Veremos a meio da tarde.

No percurso para o Qatar, há decisões na fase de apuramento da América do Norte. Canadá, Estados Uidos e México podem apurar-se já e fechar o lote de três equipas da CONCACAF no Mundial 2022.

O ESSENCIAL PARA ESTE DOMINGO:

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona CONCACAF:

Canadá - Jamaica, 21:05

El Salvador - Costa Rica, 22:05

Estados Unidos - Panamá, 00:00 (dia 28 em Portugal)

Honduras - México, 00:05 (dia 28 em Portugal).

Ronda preliminar de qualificação para a CAN2023, 2.ª mão:

Maurícias – São Tomé e Príncipe, às 13:00

Liga feminina, 2.ª fase, apuramento de campeão e manutenção/descida, 9.ª jornada:

Apuramento de campeão:

Marítimo - Famalicão, 11:00

Albergaria - Sporting, 14:00

Sporting de Braga - Benfica, 15:00

Manutenção/descida:

Atlético - Amora, 11:00

Ouriense - Condeixa, 15:00

Gil Vicente - Varzim, 15:00

Estoril Praia - Valadares Gaia, 15:00.

Hóquei: