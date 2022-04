Depois da paragem para os jogos da seleção, estão de volta os principais campeonatos e em força.

Na Primeira Liga, jogam-se quatro partidas, com a primeira a ter apito inicial marcado para as 15h30 e a última já a decorrer ao início da noite. Mas o menu futebolístico começa logo de manhã, no segundo escalão, com o Mafra a receber a equipa B do Benfica.

Mais futebol ainda por toda a Europa, com o Liverpool, adversário das águias na Champions a defrontar o Watford. Também as duas equipas de Manchester estão de volta à ação. O City joga no reduto do Burnley, enquanto o United tem tarefa difícil na receção ao Leicester.

Em Espanha, Atlético e Real Madrid também entram em cena.

Mas nem só de futebol se faz este sábado. No MotoGP, decorrem os treinos livres do Grande Prémio da Argentina durante a tarde e estão de regresso os campeonatos nacionais de hóquei em patins, voleibol e futsal.

A agenda para este sábado:

I Liga:

Belenenses SAD - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Estoril Praia - Vizela, 18:00 (SportTV3)

Arouca - Gil Vicente, 18:00 (SportTV1)

Famalicão - Boavista, 20:30 (SportTV1)

II Liga:

Mafra - Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Feirense - Académico de Viseu, 14:00 (SportTV+)

Rio Ave - Trofense, 20:00 (SportTV2)

Liga 3, 2.ª jornada

Liga feminina, jogo em atraso da 8.ª jornada:

Vilaverdense - Sporting de Braga, 11:00

Liga alemã:

Eintracht Frankfurt - Greuther Fürth, 14:30 (Eleven 4)

Bayer Leverkusen - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven 3)

Friburgo - Bayern Munique, 14:30 (Eleven 1)

Hoffenheim - Bochum, 14:30

Arminia Bielefeld - Estugarda, 14:30 (Eleven 6)

Borussia Dortmund - Leipzig, 17:30 (Eleven 2)

Liga espanhola:

Getafe - Maiorca, 13:00 (Eleven 2)

Levante - Villarreal, 15:15 (Eleven 2)

Celta de Vigo - Real Madrid, 17:30 (Eleven 1)

Atlético de Madrid - Alavés, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana:

Spezia - Veneza, 14:00

Lazio - Sassuolo, 17:00

Salernitana - Torino, 19:45 (SportTV5).

Liga inglesa:

Liverpool - Watford, 12:30 (SportTV2)

Brighton - Norwich, 15:00

Burnley - Manchester City, 15:00 (SportTV2)

Chelsea - Brentford, 15:00

Leeds - Southampton, 15:00

Wolverhampton - Aston Villa, 15:00 (SportTV3)

Manchester United - Leicester, 17:30 (SportTV2)

Liga francesa:

Nice - Rennes, 16:00

Lille - Bordéus, 18:00 (Eleven 5)

Andebol:

Benfica - Boa Hora, 14:15 (BTV)

Belenenses - Madeira SAD, 15:00

FC Gaia - Sporting, 15:00

Xico Andebol - Póvoa, 18:00

Vitória de Setúbal - Sporting da Horta, 18:00

Avanca - FC Porto, 18:00 (Porto Canal)

Maia/UMaia - Águas Santas, 19:30

ABC/UMinho - Sanjoanense, 21:00

Basquetebol

CAB Madeira - Imortal, 20:00

Lusitânia - Póvoa, 20:30 locais (21:30 em Lisboa)

Illiabum - Académica, 18:00

Vitória de Guimarães - Ovarense, 18:30

Ciclismo

Grande Prémio Miguel Indurain, com a participação de João Almeida e Rui Costa (UAE-Emirates), Daniel Viegas (EOLO-Kometa) e da equipa Glassdrive-Q8-Anicolor em Espanha.

Futsal

Candoso - Benfica, 17:00

Modicus - Eléctrico, 18:00

Portimonense - Leões Porto Salvo, 18:00

Sporting - Viseu 2001, 18:00

Quinta dos Lombos - Fundão, 19:00

Nun'Álvares - Sporting de Braga, 21:00

Hóquei em patins

FC Porto - HC Braga, 14:00 (Porto Canal)

Sporting - Sanjoanense, 15:00

Paço de Arcos - Parede, 18:00

Sporting de Tomar - Oliveirense, 18:00

Turquel - Juventude de Viana, 21:00

Óquei de Barcelos - Valongo, 21:00

Voleibol

Liga, 3.ª fase, Taça da Federação, play-offs, 5.º ao 8.º, 2.º jogo.

5.º lugar A/4.º lugar A2:

VC Viana - Leixões, 16:00

8.º lugar A/1.º lugar A2:

Sporting de Espinho - Vitória de Guimarães, 16:00

7.º A/2.º A2:

Castêlo da Maia - Sporting das Caldas, 18:00.

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio da Argentina, 3.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito Termas de Rio Hondo, até 03 (horas de Lisboa):

Moto3, treinos livres, às 12:45 (SportTV4) e 15:35 (SportTV4), e qualificações, às 18:35 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 13:40 (SportTV4) e 16:30 (SportTV4), e qualificações, às 19:30 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 14:35 (SportTV4), 17:25 (SportTV4) e 18:25 (SportTV4), e qualificações, às 19:05 (SportTV4).