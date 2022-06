Nesta terça-feira, o Sporting está de parabéns pelo 20.º aniversário da Academia de Alcochete, inaugurada a 21 de junho de 2002. No âmbito desta comemoração, o clube leonino elaborou um programa que promete preencher um dia especial para todos os sportinguistas.

Com o mês de junho a caminhar para o fim, não é tempo de futebol na Europa, mas ainda tem com que se entreter: pode sempre espreitar a América do Sul e, já agora, um Escócia-Ucrânia para a Liga das Nações. E já não falta muito para o arranque do Europeu feminino, que começa a 6 de julho com a participação de Portugal, que está em estágio na Cidade do Futebol.

Destaque ainda para a fase de qualificação para o torneio de Wimbledon (terceiro Grand Slam de ténis da época), onde estão os portugueses Gastão Elias e Nuno Borges, e para os Mundiais de Natação, que estão a decorrer em Budapeste, Hungria.

O essencial para esta terça-feira:

Liga das Nações, fase de grupos, 5.ª jornada:

Grupo B1:

Escócia - Ucrânia, 19:45.

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para o Campeonato da Europa de 2022:

Treino, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 10h30, seguido de conferência de imprensa de antevisão do jogo particular com a Grécia.

Prosseguem Campeonatos do Mundo de natação em Budapeste, na Hungria (finais):

800 metros lives (masculinos): final às 17h02;

200 metros livres (femininos): final às 17h17;

200 metros mariposa (masculinos): final às 17h54;

50 metros bruços (masculinos): final às 18h11;

4x100 metros estilos (estafeta mista): final às 18h52.