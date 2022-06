Se só liga a futebol, este artigo não é para si.

Mas se é um amante dos desportos em geral não lhe faltam aqui motivos de interesse, desde MotoGP, natação, basquetebol e futsal.

Confira o essencial da agenda desportiva para esta sexta-feira:

MOTO GP:

Grande Prémio dos Países Baixos, 11.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Assen, nos Países Baixos:

Moto3, treinos livres, às 12:15 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 13:10 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 14:05 (SportTV4).

MUNDIAIS DE NATAÇÃO EM BUDAPESTE, HUNGRIA (FINAIS):

Final dos 50 metros mariposa (femininos): 17h02;

Final dos 50 metros livres (masculinos): 17h09;

Final dos 100 metros mariposa (masculinos): 17h44;

Final dos 200 metros costas (femininos): 17h53;

Final dos 800 metros livres (femininos): 18h26;

4x100 livres (estafeta mista): 18h49.

BASQUETEBOL:

Prossegue Torneio Internacional de Viana, com a participação da seleção portuguesa sénior masculina, em Viana do Castelo, até 25.

Ucrânia - Eslováquia, 20:00.

FUTEBOL FEMININO:

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para o Campeonato da Europa de 2022:

Treino, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 10:30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social), seguido de conferência de imprensa do selecionador português, Francisco Neto, e uma jogadora, de antevisão do jogo particular com a Grécia.

FUTSAL FEMININO:

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para a fase final do Campeonato da Europa Gondomar:

Treino, no Pavilhão Municipal Professor António Costeira, Oliveira de Azeméis, às 11:00.

Jogo particular:

Portugal - Ucrânia, 20:00.