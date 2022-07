Futebol, andebol, basquetebol...

Não! Não é Paulo Bento! É mesmo o que a atualidade desportiva tem para si nesta sexta-feira.

Há Europeu feminino em Inglaterra (Portugal estreia-se no sábado!), o início do estágio do Benfica em Inglaterra, a primeira etapa de média montanha na Volta a França, a segunda meia-final do torneio de Wimbledon, o Europeu de andebol de sub-20 - com Portugal e em Portugal - e os treinos livres e qualificação para o Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1, o segundo da época que conta com corrida sprint, no sábado.

Chega? Mais olhe que há mais!

FUTEBOL:

Campeonato da Europa feminino, em Inglaterra:

Fase de grupos

Grupo B:

Espanha - Finlândia, 17:00 (Canal 11)

Alemanha - Dinamarca, 20:00.

Estágio da equipa do Benfica, em Saint George Park, Burton upon Trent, Inglaterra:

Partida do aeroporto Humberto Delgado, em voo charter, para Birmingham, às 09:30

Chegada prevista ao St. George's Park, às 13:30

Declarações de um jogador (à chegada), às 13:35

Treino, às 17:00 (à porta fechada).

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para o Campeonato da Europa de 2022:

Conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Suíça, no Leigh Sports Village, em Wigan, às 17:45.

Treino, no Leigh Sports Village, às 18:30.

Prossegue estágio da equipa do Vitória de Guimarães, em Melgaço:

Treino, às 09:20 (primeiros 30 minutos abertos à comunicação social para recolha de imagens).

Declarações de um jogador à comunicação social.

Jogo particular, no Estádio Pina Manique:

Casa Pia - Sheffield United, 18:00.

Assembleia-Geral extraordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), para reapreciação das propostas de alterações no regulamento disciplinar das competições organizadas pela LPFP remetidas à Assembleia-GeraI da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para ratificação, à luz dos pareceres da direção e do conselho de disciplina da FPF, entre outros assuntos, no auditório João Aranha, sede da Liga, às 10:00.

CICLISMO:

Prossegue Volta a França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost):

7.ª etapa:

Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles, 176.3 km.

TÉNIS:

Torneio de Wimbledon

Novak Djokovic-Cameron Norrie, 15h00

ANDEBOL:

Prossegue Campeonato da Europa de sub-20, com a participação da seleção portuguesa, em Vila Nova de Gaia, Gondomar e Matosinhos:

Fase de grupos

Grupo A (Vila Nova de Gaia):

Polónia - Espanha, 17:00

Noruega - Portugal, 19:30 (Canal 11).

FÓRMULA 1:

Grande Prémio da Áustria, 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Spielberg:

Treinos livres, às 12:30 (SportTV4)

Qualificação, às 16:00 (SportTV4).

BASQUETEBOL:

Campeonato da Europa feminino de sub-20, Divisão A, com a participação da seleção portuguesa, em Sopron, na Hungria:

Fase de grupos

Grupo D:

Sérvia - Letónia, 13:00 locais (12:00 em Lisboa)

Portugal - Irlanda, 15:15 locais (14:15 em Lisboa).